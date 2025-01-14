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В Азербайджане объем государственных ипотечных кредитов удвоился

В Азербайджане объем государственных ипотечных кредитов удвоился В Азербайджане в 2024 году через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдано 275 гарантированных ипотечных кредитов на сумму 28,3 млн манатов.
Финансы
14 января 2025 г. 16:33
В Азербайджане объем государственных ипотечных кредитов удвоился

В Азербайджане в 2024 году через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдано 275 гарантированных ипотечных кредитов на сумму 28,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это соответственно на 87,1% и 97,9% больше (почти вдвое) по сравнению с 2023 годом.

В Фонде отметили, что увеличение объема гарантированных ипотечных кредитов стало возможным благодаря смягчению стандартов оценки и значительному снижению тарифов в механизме гарантирования, направленном на создание условий для населения с ограниченными накоплениями для приобретения жилья через ипотечный кредит с меньшим первоначальным взносом.

Программа долгосрочного ипотечного кредитования действует в Азербайджане с 2006 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət zəmanətli ipoteka kreditlərinin ümumi məbləği 2 dəfə artıb

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