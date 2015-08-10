В Азербайджане объем срочных депозитов в иностранной валюте в этом году увеличился на 68% - ДОПОЛНЕНО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Общая депозитная база банковского сектора Азербайджана, включая депозиты нерезидентов и органов государственного управления, на 1 июля 2015 года составила 18 231,6 млн. манатов, что на 343,7 млн. манатов или 1,8% меньше аналогичного показателя на 1 июня.

Как сообщили Report в Центробанке Азербайджана (ЦБА), по сравнению с началом текущего года общая депозитная база выросла на 2 778,2 млн. манатов или 18%. Причиной увеличения объема депозитной базы стал рост стоимости валютных депозитов в манатном эквиваленте после февральской девальвации текущего года.

В структуре депозитов по состоянию на 1 июня наблюдается относительный рост манатных депозитов, а также увеличение объема депозитов до востребования в иностранной валюте в то время как объем срочных депозитов сократился. Так, на 1 июля манатные депозиты до востребования выросли на 3,5% - до 2 031,6 млн. манатов. По сравнению с началом года манатные депозиты до востребования сократились на 702,8 млн. манатов или 25,7%. Срочные депозиты в манатах по сравнению с показателем на 1 июня выросли на 0,2% и составили 3 002,5 млн. манатов, с начала же года сократились на 2 006,6 млн. манатов или 40%.

Депозиты до востребования в иностранной валюте на 1 июля текущего года выросли на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 3 270 млн. манатов. По сравнению с состоянием на 1 января этот показатель вырос на 1 471,2 млн. манатов или 81,8%. Срочные депозиты в иностранной валюте на 1 июля сократились на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 9 927,4 млн. манатов, с начала же года этот показатель вырос на 4 016,4 млн. манатов или 67,9%.

Отметим, что в банковском секторе Азербайджана по состоянию на 1 июля доля депозитов в иностранной валюте в структуре совокупного депозитного портфеля составила 74,5%, на 1 июня этот показатель составил 74,6%, на 1 января - 47,3%.