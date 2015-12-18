​В Азербайджане объем продаж долларов банкам достиг рекордной отметки

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) 17 декабря осуществил на межбанковском валютном рынке валютную интервенцию на сумму 153 млн. долларов. Таким образом, за первые четыре дня этой недели объем продажи валюты ЦБА достиг 493 млн. долларов.

Как сообщает Report, 14 декабря было продано 102 млн. долларов, 15 декабря - 101 млн. долларов, 16 декабря - 137 млн. долларов. На этой неделе среднесуточный объем продажи валюты составил 123,25 млн. долларов, что на 93% больше аналогичного показателя прошлой недели.

Анализ среднедельных показателей ежемесячной валютной интервенции ЦБА за последний год показывает, что на этой неделе эта цифра достигла рекордной отметки. Следует учесть, что сегодняшние объемы продаж еще точно неизвестны и к концу дня данный показатель еще больше увеличится.

Отметим, что ЦБА возобновил операции по продаже валюты на организованном межбанковском валютном рынке 8 декабря, после того как Госнефтефонд Азербайджана приостановил продажу валюты. С 8 по 11 декабря ЦБА продал на межбанковском валютном рынке в целом 255 млн. долларов.Таким образом, в эти дни среднесуточный объем продажи валюты составил 63,75 млн. долларов. За последние 8 рабочих дней Центробанк продал 748 млн. долларов. В итоге официальные валютные резервы ЦБА, которые на 1 декабря составили 6,2 млрд. долларов, упали до 5,5 млрд. долларов.