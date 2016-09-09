В Азербайджане объем проблемных кредитов достиг 9%

Баку. 9 сентября REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 августа 2016 года составил 1 504,4 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов сократился на 2,3% или 35,4 млн. манатов по сравнению с состоянием на 1 июля. В то же время по сравнению с началом года проблемные кредиты сократились на 0,3%, в годовом исчислении выросли на 16,2%.

На конец июля доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле составила 9%, на конец июня этот показатель был равен 8,4%, на конец 2015 года - 6,9%, на конец июля прошлого года - 6,4%.