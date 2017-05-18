В Азербайджане объем операций в долларах сократился, в евро увеличился

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Объем операций в долларах на валютном рынке Азербайджана за первый квартал 2017 года сократился на 33,5%, в евро вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), за отчетный период 82,2% операций совершено в долларах, 17,8% - в других валютах. На межбанковском валютном рынке (МВР) произведено 28,1%, на внутрибанковском валютном рынке (ВВР) - 71,9% операций. С урегулированием валютной позиции связано 51,7% операций на МВР. На ВВР 95% валютных операций составили продажи юридическим лицам.

Сокращение объема валютного рынка наблюдается также в сегменте наличной валюты. За 3 месяца года банки в годовом сравнении вдвое сократили продажу наличной валюты – до 77 млн долларов.

За отчетный период ЦБА проведено 24 аукциона. Продажи инвалюты Госнефтефондом Азербайджана составили 793,1 млн долларов, что на 36,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В дни, когда ЦБА не проводит аукционы, операции на межбанковском валютном рынке осуществлялись посредством платформы Bloomberg. Объем операций в этом сегменте составил 102,5 млн долларов.