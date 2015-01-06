В Азербайджане объем банковских вкладов увеличился на 10%

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Общий объем вкладов в действующих в Азербайджане банках по состоянию на 1 декабря 2014 года составил 7 086,4 млн. манатов, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), из этих вкладов 4 482,1 млн. манатов (63,25%) хранятся в национальной валюте, 2 604,3 млн. манатов (36,75%) - в иностранной валюте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вкладов в манатах вырос на 13,3%, в иностранной валюте - на 5,7%, их удельный вес в общем портфеле вкладов соответственно увеличился и сократился на 1,63 процентных пункта.

Из денежных средств коммерческих банков 6 435,6 млн. манатов (90,82%) приходится на долю резидентов (граждан Азербайджана), 650,8 млн. манатов (9,18%) - на долю нерезидентов (иностранных граждан).

Интересно, что за отчетный период объем банковских вкладов резидентов увеличился на 13,7%, тогда как вклады иностранных граждан в Азербайджане сократились на 14%. Удельный вес средств вкладчиков данной категории соответственно увеличился и сократился на 2,66 процентных пункта.