В Азербайджане объединятся еще три банка - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:03
Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане достигнуто первоначальное соглашение о консолидации еще трех коммерческих банков. Об этом сообщили Report в банковских кругах.
По информации, ОАО NBC Bank, лицензия которого была восстановлена решением Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 1 февраля 2016 года, в апреле планирует объединиться с ОАО Parabank и ОАО Dekabank, и все три стороны уже выразили согласие по данному вопросу.
Источник сообщил, что пока неизвестно, под каким названием объединятся указанные банки, и сейчас ведутся переговоры на эту тему.
В ответ на запрос Report в Parabank сообщили, что не имеют информации по данному вопросу, а в Dekabank опровергли данную информацию.
В свою очередь, как сообщили Report в NBC Bank, они подписали протокол о намерениях об объединении нескольких банков, однако пока неизвестно, с какими банками произойдет консолидация.
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Как сообщили Report источники в ЦБА, в качестве третьей стороны при консолидации указанных банков намерен выступить не Dekabank, а ОАО Kredobank.
Tural İbadlıАвтор новости
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