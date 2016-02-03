В Азербайджане объединятся еще три банка - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:03

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане достигнуто первоначальное соглашение о консолидации еще трех коммерческих банков. Об этом сообщили Report в банковских кругах.

По информации, ОАО NBC Bank, лицензия которого была восстановлена решением Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 1 февраля 2016 года, в апреле планирует объединиться с ОАО Parabank и ОАО Dekabank, и все три стороны уже выразили согласие по данному вопросу.

Источник сообщил, что пока неизвестно, под каким названием объединятся указанные банки, и сейчас ведутся переговоры на эту тему.

В ответ на запрос Report в Parabank сообщили, что не имеют информации по данному вопросу, а в Dekabank опровергли данную информацию.

В свою очередь, как сообщили Report в NBC Bank, они подписали протокол о намерениях об объединении нескольких банков, однако пока неизвестно, с какими банками произойдет консолидация.

***

Как сообщили Report источники в ЦБА, в качестве третьей стороны при консолидации указанных банков намерен выступить не Dekabank, а ОАО Kredobank.