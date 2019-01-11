В Азербайджане изменилась таможенная пошлина на энергетические напитки

Баку. 11 января REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает Report, документ в связи с этим подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, до 15 декабря 2019 года для ввозимых в страну безалкогольных энергетических напитков на основе фруктовых и овощных соков будет применяться таможенная пошлина в размере 15% таможенной стоимости.

Данное решение вступит в силу через 30 дней, 10 февраля.

Следует отметить, что ввозная таможенная пошлина в размере 0,3 доллара за 1 литр применяется для минеральной и газированной воды, содержащей добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и безалкогольных энергетических напитков. До настоящего времени за ввоз безалкогольных энергетических напитков на основе фруктовых и овощных соков также применялась пошлина в размере 0,3 доллара за 1 литр.

Напомним, что импорт алкогольных напитков, включая алкогольные энергетические напитки, облагается пошлиной в размере 2 доллара за литр.