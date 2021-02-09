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В Азербайджане номинальная зарплата выросла на 11%

В Азербайджане номинальная зарплата выросла на 11% Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности
Финансы
9 февраля 2021 г. 16:54
В Азербайджане номинальная зарплата выросла на 11%

На 1 января текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 45,2 тыс. человек или на 2,7% и составила 1 691,8 тыс. человек, из них 910,8 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 781 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В прошлом году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 707,3 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nominal əməkhaqqı 11 %-dən çox artıb

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