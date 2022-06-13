В Азербайджане номинальная зарплата повысилась более чем на 14%

На 1 мая численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 22,9 тыс. человек или на 1,4% и составила 701,3 тыс. человек. Из них 904 тыс. человек заняты в государственном, а 797,3 тыс.

На 1 мая численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 22,9 тыс. человек или на 1,4% и составила 701,3 тыс. человек. Из них 904 тыс. человек заняты в государственном, а 797,3 тыс. человек - в негосударственном секторе экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Среди наемных работников 19,6% были заняты в сфере образования, 18,8% - торговли; ремонта транспортных средств, 12,5% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и оказания социальных услуг населению, 7,3% - строительства, 6,6% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,3 % - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,4% - профессиональной, научно-технической деятельности, 1,9% - финансовой и страховой деятельности, 13,9% - других сферах экономики.

В январе-апреле этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 824,7 манатов.