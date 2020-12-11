В Азербайджане незначительно вырос оборот розничной торговли

В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 171,8 маната

В январе-ноябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 35 046,3 миллиона манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 18 851,8 миллиона манатов, непродовольственные товары на сумму 16 194,5 миллиона манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении снизился на 1,4%, в том числе непродовольственных товаров - на 6%, а продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 3,1%. Оборот электронной торговли увеличился в 2,4 раза по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

В январе-ноябре 2020 года 48,7% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 5,1% - на напитки и табачные изделия, 16,4% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,6% - на электротовары и мебель, 5,3% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 1,8% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,8% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 16,3% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период 23,2% потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 53,4% - индивидуальными предпринимателями, 23,4% - на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 7,7%, индивидуальные предприниматели - 4,3%, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 18,5%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения в январе-ноябре текущего года составил 319,3 маната, что на 3,3 маната больше номинального показателя соответствующего периода 2019 года. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 171,8 маната, непродовольственные товары - на сумму 147,5 маната.