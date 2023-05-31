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В Азербайджане незначительно сокращаются расходы на образование

В Азербайджане незначительно сокращаются расходы на образование Отчисления на образование из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год сокращены на 15,939 млн манатов или 0,4%, с 4 млрд 423,103 млн манатов до 4 млрд 407,164 млн манатов.
Финансы
31 мая 2023 г. 11:02
В Азербайджане незначительно сокращаются расходы на образование

Отчисления на образование из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год сокращены на 15,939 млн манатов или 0,4%, с 4 млрд 423,103 млн манатов до 4 млрд 407,164 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в закон "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, неизменными остаются расходы на дошкольное образование (404,836 млн манатов), общее образование (2 млрд 099,098 млн манатов), профобразование (64,168 млн манатов), среднее специальное образование (86,714 млн манатов), высшее образование (70,606 млн манатов), дополнительные расходы на образование (11,84 млн манатов), прикладные исследования в сфере образования (6,887 млн манатов). Расходы на другие учреждения и мероприятия в сфере образования сокращаются на 15,939 млн манатов или на 0,9%, с 1 млрд 678,95 млн манатов до 1 млрд 663,011 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsil xərcləri cüzi azaldılır

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