В Азербайджане неэффективно расходовано 90 млн манатов бюджетных и внебюджетных средств

В результате контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой в 2018 году, выявлено неэффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств на общую сумму 90 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждений отчета палаты за прошлый год.

В структуре источников формирования восстановленных в госбюджет средств налоги и прочие отчисления составляют 38,4%, другие направления - 19,8%, строительные расходы - 17,4%, расходы на закупки - 10,7%. С нарушением бюджетного законодательства связано 33,5% восстановленных в госбюджет средств", - добавил Самедзаде.