В Азербайджане не осуществлялись выплаты по некоторым видам страхования

Страховые компании Азербайджана не осуществляли выплаты по некоторым видам страхования в первом полугодии.

Страховые компании Азербайджана не осуществляли выплаты по некоторым видам страхования в первом полугодии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По информации, в страховые компании не обращались по поводу выплат по видам страхования от случаев потери трудоспособности и от неизлечимых заболеваний. В категории страхования иного чем жизнь страховые случаи не наступали по таким видам как страхование средств железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной продукции, от нечестности работников, от подделки денег и денежных документов, профессиональной ответственности, гражданской ответственности владельцев водных и железнодорожных транспортных средств и гражданской ответственности по гражданско-правовому договору.

Отметим, что по всем перечисленным видам страхования была собрана определенная сумма страховых взносов.