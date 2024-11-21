В Азербайджане названо влияние накопительного страхования жизни на доходы ГФСЗ

16:12

Увеличение объема средств, направляемых на накопительное страхование жизни из заработной платы и других доходов, а также рост числа лиц, привлеченных к этому виду страхования, формирует факторы, влияющие на финансовые и социально-страховые ресурсы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Фонда на 2025 год.

Согласно документу, в прошлом году доходы населения, не привлеченные к обязательному государственному социальному страхованию, составили 1 млрд 162,8 млн манатов, что составляет 5,4% от начисленной за год заработной платы и доходов, не относящихся к заработной плате. При этом 31,4% этих средств были направлены на накопительное страхование жизни.

В первом полугодии 2024 года объем таких доходов составил 573,3 млн манатов (5,1% начисленной заработной платы и доходов, не относящихся к заработной плате), из которых 43,3% было направлено на накопительное страхование жизни (рост на 20,6,% от объема средств на эти цели в первом полугодии 2023 года).

По данным палаты, число лиц, вовлеченных в систему накопительного страхования жизни, увеличилось на 12,2% по сравнению с январе-июнем 2023 года.

Из средств, привлеченных к накопительному страхованию жизни, 360,9 млн манатов в 2023 году и 245,5 млн манатов за первые 6 месяцев 2024 года приходится на долю небюджетного сектора, что, в свою очередь, составляет 98,9% от объема сборов по накопительному страхованию жизни.

Палата считает, что текущие условия накопительного страхования повышают интерес к нему.