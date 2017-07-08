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    В Азербайджане налоговые поступления в госбюджет увеличились на 5%

    За полгода прогноз по Министерству налогов выполнен на 102,5%
    © Report

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года налогоплательщики перечислили в госбюджет Азербайджана 3 352,376  млн. манатов.

    Об этом Report сообщили  в Центре медиа и коммуникаций министерства налогов Азербайджана.

    По информации, этот показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года выше на 162 000 манатов, или на 5,1%.

    За полгода прогноз по министерству налогов выполнен на 102,5%.

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