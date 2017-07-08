В Азербайджане налоговые поступления в госбюджет увеличились на 5%

© Report https://report.az/storage/news/4139d692f995cf63fb6e10d1aaf25279/1f064472-a584-4f14-bedd-e9d3da2bb0f8_292.jpg

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года налогоплательщики перечислили в госбюджет Азербайджана 3 352,376 млн. манатов.

Об этом Report сообщили в Центре медиа и коммуникаций министерства налогов Азербайджана.

По информации, этот показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года выше на 162 000 манатов, или на 5,1%.

За полгода прогноз по министерству налогов выполнен на 102,5%.