В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли более чем на 9%

10:09

В Азербайджане в первой половине текущего года 6 млрд 421,6 млн манатов (73,8%) налоговых поступлений пришлось на ненефтегазовый сектор.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС), это на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,6% больше прогноза.

В январе-июне 2025 года поступления в госбюджет по линии ГНС составили 8 млрд 703,7 млн ​​манатов, что на 5,1% больше, чем годом ранее, и на 5,7% больше прогноза.

В этом году ГНС должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. За 6 месяцев обеспечено перечисление 56,1% этой суммы.