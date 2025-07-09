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В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли более чем на 9%

В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли более чем на 9% 10:09
Финансы
9 июля 2025 г. 10:37
В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли более чем на 9%

В Азербайджане в первой половине текущего года 6 млрд 421,6 млн манатов (73,8%) налоговых поступлений пришлось на ненефтегазовый сектор.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС), это на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,6% больше прогноза.

В январе-июне 2025 года поступления в госбюджет по линии ГНС составили 8 млрд 703,7 млн ​​манатов, что на 5,1% больше, чем годом ранее, и на 5,7% больше прогноза.

В этом году ГНС должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. За 6 месяцев обеспечено перечисление 56,1% этой суммы.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees over 9% surge in non-oil, gas tax revenues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 9 %-dən çox artıb

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