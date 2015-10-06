​В Азербайджане начнут деятельность новые финансовые институты

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане создается новая архитектура рынка капитала. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета по ценным бумагам Ильгар Мурадов. Он отметил, что архитектура создается на основе нового закона "О ценных бумагах". По его словам, новая платформа будет представлена участникам рынка в первом полугодии 2016 года.

И.Мурадов сообщил, что принятие нового закона стало важным шагом и в ближайшее время все станут очевидцами деятельности новых финансовых институтов. Также будет усовершенствована торговля и пост-торговля на рынке капитала.