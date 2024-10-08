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В Азербайджане начнется дистанционная торговля ценными бумагами

В Азербайджане начнется дистанционная торговля ценными бумагами В ближайшие дни Бакинская фондовая биржа (БФБ) предоставит инвесторам возможность торговать ценными бумагами дистанционно.
Финансы
8 октября 2024 г. 10:42
В Азербайджане начнется дистанционная торговля ценными бумагами

В ближайшие дни Бакинская фондовая биржа (БФБ) предоставит инвесторам возможность торговать ценными бумагами дистанционно.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель по развитию продуктов БФБ Фарид Аббасзаде.

По его словам, это значительно упростит доступ к торговле акциями и облигациями. Он также сообщил, что биржа активно работает над созданием сегмента "зеленых" облигаций и реализацией стимулирующих проектов в этой области.

"Сейчас мы ожидаем утверждения Центральным банком Азербайджана финансовой таксономии, чтобы представить наши проекты широкой публике. Мы открыты для торговли устойчивыми финансовыми инструментами и готовы поддержать этот процесс", - сказал Аббасзаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qiymətli kağızların məsafədən ticarətinə başlanılacaq

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