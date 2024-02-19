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В Азербайджане начинается прием заявок на льготные ипотечные кредиты

В Азербайджане начинается прием заявок на льготные ипотечные кредиты Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана начинает прием заявок на предоставление льготных ипотечных кредитов на 2024 год.
Финансы
19 февраля 2024 г. 12:55
В Азербайджане начинается прием заявок на льготные ипотечные кредиты

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана начинает прием заявок на предоставление льготных ипотечных кредитов на 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, заявки будут приниматься с 11:00 23 февраля в режиме реального времени через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия", интегрированную в Портал электронного правительства (www.e-gov.az).

Информацию об условиях ипотечного кредитования и использовании электронной системы можно получить на сайте фонда (https://mcgf.gov.az/menu/205) и официальном канале YouTube (https://www. youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu).

Отметим, что прием заявок на обычные ипотечные кредиты начался 2 февраля, в настоящее время процесс продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda güzəştli ipoteka kreditləri üçün müraciətlərin qəbulu başlayır

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