В Азербайджане начинается прием заявок на ипотечные кредиты

1 февраля с 10:00 в Азербайджане начнется прием заявок по обычным ипотечным кредитам, а 2 февраля с 10:00 - заявки на льготные ипотечные кредиты.

1 февраля с 10:00 в Азербайджане начнется прием заявок по обычным ипотечным кредитам, а 2 февраля с 10:00 - заявки на льготные ипотечные кредиты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана.