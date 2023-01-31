В Азербайджане начинается прием заявок на ипотечные кредиты

1 февраля с 10:00 в Азербайджане начнется прием заявок по обычным ипотечным кредитам, а 2 февраля с 10:00 - заявки на льготные ипотечные кредиты.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана.
Согласно информации, приняты дополнительные меры для дальнейшего упрощения использования системы "Электронная ипотека и кредитная гарантия" и обеспечения удовлетворенности граждан. Информацию об условиях предоставления ипотечных кредитов и категориях граждан, кто может воспользоваться льготными ипотечными кредитами, можно получить на сайте Фонда (