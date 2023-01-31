О нас

В Азербайджане начинается прием заявок на ипотечные кредиты

В Азербайджане начинается прием заявок на ипотечные кредиты 1 февраля с 10:00 в Азербайджане начнется прием заявок по обычным ипотечным кредитам, а 2 февраля с 10:00 - заявки на льготные ипотечные кредиты.
Финансы
31 января 2023 г. 14:25
В Азербайджане начинается прием заявок на ипотечные кредиты

1 февраля с 10:00 в Азербайджане начнется прием заявок по обычным ипотечным кредитам, а 2 февраля с 10:00 - заявки на льготные ипотечные кредиты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана.

Согласно информации, приняты дополнительные меры для дальнейшего упрощения использования системы "Электронная ипотека и кредитная гарантия" и обеспечения удовлетворенности граждан. Информацию об условиях предоставления ипотечных кредитов и категориях граждан, кто может воспользоваться льготными ипотечными кредитами, можно получить на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az/menu/46).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ipoteka kreditləri üzrə müraciətlərin yenidən qəbuluna başlanılır

Другие новости из категории

Продажи на валютных аукционах в Азербайджане снизились на 74%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане снизились на 74%
31 января 2023 г. 12:55
В Азербайджане доходы по некоторым акциям и облигациям освобождаются от налога
В Азербайджане доходы по некоторым акциям и облигациям освобождаются от налога
31 января 2023 г. 12:38
В Азербайджане с завтрашнего дня проценты по вкладам будут облагаться налогом
В Азербайджане с завтрашнего дня проценты по вкладам будут облагаться налогом
31 января 2023 г. 12:36
МВФ возобновил переговоры с Пакистаном о предоставлении финансовой помощи
МВФ возобновил переговоры с Пакистаном о предоставлении финансовой помощи
31 января 2023 г. 12:03
ЦБ Азербайджана объявит решение по процентной ставке
ЦБ Азербайджана объявит решение по процентной ставке
31 января 2023 г. 11:45
МВФ ожидает снижения глобальной инфляции в 2023-2024 годах
МВФ ожидает снижения глобальной инфляции в 2023-2024 годах
31 января 2023 г. 10:47
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
МВФ: Мировая экономика вырастет на 2,9% в этом году
МВФ: Мировая экономика вырастет на 2,9% в этом году
31 января 2023 г. 10:05
Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки рефинансирования в США
Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки рефинансирования в США
31 января 2023 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2023)
31 января 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi