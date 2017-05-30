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    В Азербайджане начались обсуждения с банками по проблемным кредитам

    По словам Руфата Асланлы, рассматриваются возможности реструктуризации проблемных долгов вне процесса банкротства

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане начались обсуждения с банковским сообществом для внесудебного урегулирования вопросов проблемных кредитов.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящей в Баку конференции “Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации”.

    По его словам, совместно с кредитными организациями рассматриваются возможности реструктуризации проблемных долгов вне процесса банкротства.

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