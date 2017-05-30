В Азербайджане начались обсуждения с банками по проблемным кредитам

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане начались обсуждения с банковским сообществом для внесудебного урегулирования вопросов проблемных кредитов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящей в Баку конференции “Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации”.

По его словам, совместно с кредитными организациями рассматриваются возможности реструктуризации проблемных долгов вне процесса банкротства.