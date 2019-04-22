В Азербайджане началась выплата компенсаций по проблемным кредитам

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается процесс выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц.

Как сообщает Report, все выплаты планируется завершить к концу следующего месяца.

Напомним, что информация об общей сумме компенсационных выплат, сумме компенсации для каждого физического лица и список физических лиц представлены в министерство финансов и Центробанк Азербайджана.

Согласно списку, предоставленному Палатой, с 19 апреля Минфин начал перечисление средств на счета кредитных организаций, ликвидируемых банков и ООО "Азерпочт" в ЦБА.

Список физических лиц, которые получат компенсации, охватывает 602 347 человек.