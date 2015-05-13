​В Азербайджане началась дефляция

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Цены на продовольственные товары в Азербайджане за апрель текущего года выросли на 0,5%, цены на непродовольственные товары снизились на 0,5%, цены и тарифы на оказываемые населению платные услуги снизились на 0,9%. В целом, за прошлый месяц цены на потребительские товары и тарифы на услуги снизились на 0,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, за отчетный месяц цены на гречневую крупу, рыбные изделия, куриное мясо, яйца, кукурузное масло, сахарный песок, зелень, свеклу, картофель снизились, цены на рис, макаронные изделия, говяжье и баранье мясо, сливочное масло, оливковое и подсолнечное масло, лимоны, апельсины, мандарины, бананы, груши, яблоки, капусту, морковь, лук, чеснок, алкогольные напитки повысились.

За апрель из непродовольственных товаров снизились цены на ткани, одежду и обувь, мебель и предметы быта, ковры и другие напольные покрытия.

За отчетный месяц из оказываемых населению платных услуг наблюдается снижение стоимости тарифов на пассажироперевозки воздушным транспортом и повышение тарифов на международные железнодорожные пассажироперевозки.

Напомним, что за март этого года инфляция составила 0,9%, за первый квартал текущего года - 2,8%.