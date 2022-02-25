В Азербайджане наблюдался рост налоговых поступлений по ненефтяному сектору за 2021 год

В 2021 году в Азербайджане поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) из ненефтяного сектора выросли на 17%, по акцизному налогу- на 25 %, по налогу на прибыль- на 16,3 %, по налогу на добычу полезных ископаемых- в 1,8 раза”.

В 2021 году в Азербайджане поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) из ненефтяного сектора выросли на 17%, по акцизному налогу- на 25 %, по налогу на прибыль- на 16,3 %, по налогу на добычу полезных ископаемых- в 1,8 раза”.

По сообщению Report, об этом заявил глава Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на форуме “Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией”, проводимого в видеоформате Государственной налоговой службой при Министерстве экономики с участием предпринимателей.

“Самые высокие темпы роста налоговых поступлений наблюдались в сфере общественного питания-84,1 %, ненефтяной промышленности-29,1 %, розничной торговле-53,7 %, сфере услуг-19,7%. В прошлом году объем поступлений по регионам составил 956,7 млн манатов, что на 93,3 млн. манатов или на 10,8% больше, чем годом ранее. Также одним из фискальных последствий стало снижение суммы переплат на 755 миллионов манатов. Только в прошлом году налоговые органы не только сократили переплаты на 80 миллионов манатов, но и перевыполнили прогнозы по налоговым поступлениям", - отметил начальник службы.

Назарли также отметил, что начавшийся за последние 3 года процесс трансформации отношений между государством и бизнесом успешно продолжается. В достигнутых фискальных результатах наряду с экономическим ростом большую роль сыграли шаги, предпринимаемые в контексте построения прозрачных отношений, сокращения “теневой экономики”, легализации предпринимательской деятельности и доходов.

Так, в условиях обеспечения конкуренции, предотвращения незаконного предпринимательства, применения механизмов стимулирования уплаты налогов бизнес положительно реагирует на призывы к прозрачности, стремится легально функционировать, работать в условиях здоровой конкуренции. Ускорился процесс “отбеливания” сконцентрированных в теневой экономике средств. Это проявляется в показателях декларируемых оборотов компаний, производств и торговли, уровне документированности торговых операций, доли электронных инвойсов, количестве заключенных трудовых договоров.

Увеличение в 2021 году оборота по ненефтяному сектору на 27,4% по сравнению с 2020 годом, оборота по НДС на 27,8%, оборота по электронным счетам-фактурам на 24% является еще одним элементом, отражающим прозрачность в этом секторе, заявил Назарли.