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В Азербайджане наблюдается экономический рост

В Азербайджане наблюдается экономический рост В январе-мае текущего года в Азербайджане произведен ВВП на 31 532,5 млн манатов или на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
10 июня 2021 г. 14:32
В Азербайджане наблюдается экономический рост

В январе-мае текущего года в Азербайджане произведен ВВП на 31 532,5 млн манатов или на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Напомним, что по итогам января-апреля в экономике страны был зафиксирован спад на 0,2%.

За последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики страны снизилась на 6,7%, а в ненефтегазовом секторе выросла на 4,5%.

По информации, 41,2% производства ВВП приходится на промышленность, 10,4% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7,5% - на транспорт и складское хозяйство, 5,3% - на строительство, 4,2% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,9% - на информацию и связь, 1% - на размещение туристов и общественное питание, 18,8% - на другие отрасли, чистые налоги на товары и импорт составили 7,9%.

За год объем ВВП на душу населения в стране увеличился на 14,2% и составил 3 151 манат.

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