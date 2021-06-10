В Азербайджане наблюдается экономический рост

В январе-мае текущего года в Азербайджане произведен ВВП на 31 532,5 млн манатов или на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае текущего года в Азербайджане произведен ВВП на 31 532,5 млн манатов или на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Напомним, что по итогам января-апреля в экономике страны был зафиксирован спад на 0,2%.

За последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики страны снизилась на 6,7%, а в ненефтегазовом секторе выросла на 4,5%.

По информации, 41,2% производства ВВП приходится на промышленность, 10,4% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7,5% - на транспорт и складское хозяйство, 5,3% - на строительство, 4,2% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,9% - на информацию и связь, 1% - на размещение туристов и общественное питание, 18,8% - на другие отрасли, чистые налоги на товары и импорт составили 7,9%.

За год объем ВВП на душу населения в стране увеличился на 14,2% и составил 3 151 манат.