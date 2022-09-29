В Азербайджане на региональном уровне могут сформироваться финансовые технологии

Общественное объединение «Азербайджанская ассоциация финансовых технологий» пытается формировать финансовые технологии компаний на региональном уровне.
Как сообщает "Report", об этом заявил председатель Правления «Азербайджанская ассоциация финансовых технологий» Руслан Талыбов на конференции в Баку «Экосистема финансовых технологий в Азербайджане: сегодня и завтра", организованной Банковской ассоциацией.
«Для этого мы сотрудничаем с банками в платформах онлайн-платежей, платежных терминалах, маркет-плейлистах и других форматах. Наша цель - еще больше расширить это сотрудничество и вывести игроков из Азербайджана хотя бы на региональный уровень", - отметил он.