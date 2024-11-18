В Азербайджане на реформу общественного транспорта из госбюджета выделят 150 млн манатов

12:31 В 2025 году в Азербайджане из государственного бюджета запланировано увеличение субсидий для юридических лиц в размере 298,6 млн манатов.

В Азербайджане в 2025 году из государственного бюджета предусмотрено выделение 298,6 млн манатов для субсидирования юридических лиц.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно документу, в частности, 150 млн манатов планируется выделить на субсидирование реформ в сфере общественного транспорта, 59,2 млн манатов (рост в 36,3 раза) - на субсидирование процентов по кредитам, гарантированным государством, 41,6 млн манатов (+9,4%) - на субсидирование Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства.