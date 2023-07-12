В Азербайджане на аукцион выставляется имущество трех закрытых банков

3 августа в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО Demir Bank, AGBank и Texnika Bank, находящихся в процессе ликвидации.

3 августа в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО Demir Bank, AGBank и Texnika Bank, находящихся в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Согласно информации, речь идет о генераторе марки Aksa, стабилизаторе марки Çetinkaya, 12 кондиционерах марки Mitsubishi, 2 системах горячего водоснабжения и отопления, принадлежащих Demir Bank, частном жилом доме площадью 155 кв. м в селе Ханабад Евлахского района, принадлежащем AGBank, земельных участках площадью 0,55 га и 0,18 га, расположенных в селе Зизик Губинского района, и земельных участках площадью 1 га и 1,5 га, расположенных в селе Хучбала Губинского района, принадлежащих Texnika Bank.

Имущество Demir Bank оценено в общей сложности в 12 тысяч манатов, AGBank - в 10 тысяч манатов, а Texnika Bank - в 25 тысяч манатов.