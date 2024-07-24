В Азербайджане на аукцион выставляется имущество двух закрытых банков

2 августа в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank, а 12 августа - ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, об этом проинформировал ликвидатор банков - Фонд страхования вкладов.

Речь идет о нежилых помещениях площадью 111,5 кв.м стоимостью 245 тыс. манатов, принадлежащих Texnika Bank по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, 12А, и площадью 678,5 кв.м стоимостью 485 тыс. манатов, принадлежащих Bank Standard по адресу: город Загатала, улица Деде Горгуда, 9.