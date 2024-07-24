О нас

В Азербайджане на аукцион выставляется имущество двух закрытых банков

В Азербайджане на аукцион выставляется имущество двух закрытых банков
Финансы
24 июля 2024 г. 11:08
В Азербайджане на аукцион выставляется имущество двух закрытых банков

2 августа в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank, а 12 августа - ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, об этом проинформировал ликвидатор банков - Фонд страхования вкладов.

Речь идет о нежилых помещениях площадью 111,5 кв.м стоимостью 245 тыс. манатов, принадлежащих Texnika Bank по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, 12А, и площадью 678,5 кв.м стоимостью 485 тыс. манатов, принадлежащих Bank Standard по адресу: город Загатала, улица Деде Горгуда, 9.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
18 июля 2024 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi