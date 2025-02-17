В Азербайджане на аукцион выставляется имущество 2 банков, находящихся в ликвидации

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В ООО "Бакинский аукционный центр" 20 февраля пройдут аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО Atabank и ЗАО Bank Standard, находящихся в процессе ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ликвидатора этих банков - Фонд страхования вкладов.

На аукционы, в частности, выставлено нежилое помещение площадью 279,30 кв. метров, принадлежащее Atabank и расположенное по адресу город Шамахы (улица Шахрияра, 22) стоимостью 490 тыс. манатов, а также различное движимое имущество, принадлежащее Bank Standard, на сумму 2 740 манатов.