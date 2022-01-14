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В Азербайджане на 3% вырос оборот розничной торговли

В Азербайджане на 3% вырос оборот розничной торговли В январе-сентябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 44,2 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 24 млрд манатов, непродовольственные товары - на 20,2 млрд м
Финансы
14 января 2022 г. 17:50
В Азербайджане на 3% вырос оборот розничной торговли

В январе-сентябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 44,2 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 24 млрд манатов, непродовольственные товары - на 20,2 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,2%, в том числе продовольственных товаров - на 2,5%, а непродовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос на 3,9%.

В отчетном периоде 54,3% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, напитки и табачные изделия, 15,4% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,6% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,2% - на электротовары и мебель, 2,2% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 1% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 16,3% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период 26,3% потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 52,2% - индивидуальными предпринимателями, 21,5% - на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 19,6%, индивидуальные предприниматели сократили на 1,5%, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 2,1%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения в январе текущего года составил 367,8 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 199,9 маната, непродовольственные товары - на сумму 167,9 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 3% growth in retail trade turnover 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 % artıb

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