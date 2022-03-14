В Азербайджане на 3% вырос оборот розничной торговли

В январе-феврале этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 7 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 3,9 млрд манатов, непродовольственные товары, напитки и табачные

В январе-феврале этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 7 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 3,9 млрд манатов, непродовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 3,12 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с январем-февралем прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,65%, а непродовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 3,5%.

За отчетный период 9,4% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 6% - напитки и табачные изделия, 15,5% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,26% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,9% - на электротовары и мебель, 2,52% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 1,2% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 15,3% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период стоимость товаров, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в реальном выражении на 3,2% и составила 99,7% от общего оборота розничной торговли. По сравнению с январем-февралем 2021 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 12,2% по предприятиям, на 0,4% - по индивидуальным предпринимателям, на 0,1% - по рынкам и ярмаркам. В среднем житель страны в месяц тратил на товары 346,2 маната, в том числе на продовольствие, напитки и табачные изделия - 199,9 маната, непродовольственные товары - 167,9 маната.