О нас
Аудио новости

В Азербайджане на 3% вырос оборот розничной торговли

В Азербайджане на 3% вырос оборот розничной торговли В январе-феврале этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 7 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 3,9 млрд манатов, непродовольственные товары, напитки и табачные
Финансы
14 марта 2022 г. 12:57
В Азербайджане на 3% вырос оборот розничной торговли

В январе-феврале этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 7 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 3,9 млрд манатов, непродовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 3,12 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с январем-февралем прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,65%, а непродовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 3,5%.

За отчетный период 9,4% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 6% - напитки и табачные изделия, 15,5% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,26% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,9% - на электротовары и мебель, 2,52% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 1,2% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 15,3% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период стоимость товаров, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в реальном выражении на 3,2% и составила 99,7% от общего оборота розничной торговли. По сравнению с январем-февралем 2021 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 12,2% по предприятиям, на 0,4% - по индивидуальным предпринимателям, на 0,1% - по рынкам и ярмаркам. В среднем житель страны в месяц тратил на товары 346,2 маната, в том числе на продовольствие, напитки и табачные изделия - 199,9 маната, непродовольственные товары - 167,9 маната.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 % artıb

Другие новости из категории

Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Турция и Азербайджан будут осуществлять взаимообмен информацией по страхованию
Турция и Азербайджан будут осуществлять взаимообмен информацией по страхованию
14 марта 2022 г. 12:30
Экономика Азербайджана выросла почти на 7%
Экономика Азербайджана выросла почти на 7%
14 марта 2022 г. 12:26
Системы страхования Зеленая карта Азербайджана и Турции интегрируются
ФотоСистемы страхования "Зеленая карта" Азербайджана и Турции интегрируются
14 марта 2022 г. 11:51
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился
14 марта 2022 г. 11:50
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 38%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 38%
14 марта 2022 г. 11:37
Азербайджан намерен перенять опыт цифровизации страхового сектора Турции
Азербайджан намерен перенять опыт цифровизации страхового сектора Турции
14 марта 2022 г. 11:23
Силуанов: Выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ
Силуанов: Выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ
14 марта 2022 г. 11:17
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 11%
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 11%
14 марта 2022 г. 11:14
Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро
Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро
14 марта 2022 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi