В Азербайджане на 25% выросли поступления в бюджет по линии таможни

08:54

В январе-июле текущего года бюджетные поступления Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 3 млрд 020 284 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 13,9%, до 748,471 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 30,4%, до 2 млрд 151,566 млн манатов, по акцизам - на 7,95%, до 85,361 млн манатов, по дорожному налогу - на 42,3%, до 34,885 млн манатов.