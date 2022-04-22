В Азербайджане на 11% сократилось количество обращений в налоговые органы

В I квартале текущего года в налоговые органы Азербайджана поступило 64 405 обращений, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В I квартале текущего года в налоговые органы Азербайджана поступило 64 405 обращений, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно информации, из поступивших обращений 90,5% - заявления, 9,4% - жалобы, 0,1% - предложения. Исполнение 46 обращений взято под особый контроль.

Из рассмотренных обращений 68,3% урегулированы полностью или частично, по 28,7% даны соответствующие разъяснения, по остальным приняты решения в соответствии с законодательством.

За отчетный период в аппарате службы был принят 81 гражданин, их обращения были рассмотрены в индивидуальном порядке, приняты необходимые меры для урегулирования вопросов.