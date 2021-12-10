Поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы выросли примерно на 10%

В Азербайджане на 10% увеличились поступления по социальному страхованию и страхованию от безработицы

В январе-ноябре текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили 3 433,1 млн. манатов, по страхованию от безработицы – 118,8 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, показатели выше прогнозируемых соответственно на 9,9% и 8,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 8% и 9% соответственно.

Поступления по внебюджетным организациям по соцстрахованию выросли на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2 млрд 193,8 млн манатов, прогноз выполнен на 13,1%.

Поступления по внебюджетным организациям по страхованию от безработицы выросли на 15,3%, прогноз выполнен на 110,3%, По линии этих организаций в госбюджет поступило 87,9 млн манатов страховых взносов по безработице.