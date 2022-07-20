В Азербайджане может измениться порядок расчета страхового тарифа по обязательному автострахованию

Порядок расчета страхового сбора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в Азербайджане может измениться.

Порядок расчета страхового сбора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в Азербайджане может измениться.

Об этом Report сообщил источник в правительстве.

По его словам, сейчас в правительстве ведутся обсуждения на этот счет: "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств рассчитывается в зависимости от объема двигателя транспортного средства. То есть, с увеличением кубических метров объема двигателя увеличивается и стоимость услуги. Это классический подход. Сейчас же есть потребность в новом подходе. Предлагается вести расчет из учета мощности двигателя в лошадиных силах, а не объема в кубических метрах. Технологии развиваются и нынешние автомобили с двигателем объемом 1 500 куб. м имеют большую мощность в лошадиных силах, чем старые автомобили с объемом 2 000-2 500 куб. м.".

Сегодня страховые тарифы для автотранспортных средств установлены следующим образом: