В Азербайджане может измениться порядок расчета страхового тарифа по обязательному автострахованию

Порядок расчета страхового сбора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в Азербайджане может измениться.
Об этом Report сообщил источник в правительстве.
По его словам, сейчас в правительстве ведутся обсуждения на этот счет: "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств рассчитывается в зависимости от объема двигателя транспортного средства. То есть, с увеличением кубических метров объема двигателя увеличивается и стоимость услуги. Это классический подход. Сейчас же есть потребность в новом подходе. Предлагается вести расчет из учета мощности двигателя в лошадиных силах, а не объема в кубических метрах. Технологии развиваются и нынешние автомобили с двигателем объемом 1 500 куб. м имеют большую мощность в лошадиных силах, чем старые автомобили с объемом 2 000-2 500 куб. м.".
Сегодня страховые тарифы для автотранспортных средств установлены следующим образом:
|
№
|
Вид транспортного средства
|
Страховые сборы (в манатах)
|
Для физических лиц
|
Для юридических лиц
|
1
|
Легковые автомобили и другие транспортные средства, изготовленные на их базе – по объему двигателя
|
- 50 см3 – 1500 см3
|
50
|
60
|
- 1501 см3 – 2000 см3
|
75
|
90
|
- 2001 см3 – 2500 см3
|
100
|
120
|
- 2501 см3 – 3000 см3
|
125
|
150
|
- 3001 см3 – 3500 см3
|
150
|
180
|
- 3501 см3 – 4000 см3
|
175
|
210
|
- 4001 см3 – 4500 см3
|
200
|
240
|
- 4501 см3 – 5000 см3
|
225
|
270
|
- Свыше 5000 см3
|
250
|
300
|
2
|
Автобусы, маршрутки и другие автотранспортные средства, изготовленные на их базе – по количеству пассажирских мест
|
9 – 16
|
150
|
180
|
Свыше 16
|
200
|
240
|
3
|
Грузовые автомобили и другие автотранспортные средства, изготовленные на их базе – по предельно допустимой массе
|
До 3500 кг
|
150
|
180
|
3501 кг – 7 000 кг
|
200
|
240
|
Свыше 7000 кг
|
250
|
300
|
4
|
Мотоциклы и мопеды
|
50
|
60
|
5
|
Прицепы и полуприцепы
|
25
|
30
|
6
|
Тракторы, автотранспортные средства, используемые в дорожно-строительных работах, в лесном и сельском хозяйстве
|
50
|
60
|
7
|
Троллейбусы и трамваи
|
100
|
120