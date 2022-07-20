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В Азербайджане может измениться порядок расчета страхового тарифа по обязательному автострахованию

В Азербайджане может измениться порядок расчета страхового тарифа по обязательному автострахованию Порядок расчета страхового сбора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в Азербайджане может измениться.
Финансы
20 июля 2022 г. 12:19
В Азербайджане может измениться порядок расчета страхового тарифа по обязательному автострахованию

Порядок расчета страхового сбора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в Азербайджане может измениться.

Об этом Report сообщил источник в правительстве.

По его словам, сейчас в правительстве ведутся обсуждения на этот счет: "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств рассчитывается в зависимости от объема двигателя транспортного средства. То есть, с увеличением кубических метров объема двигателя увеличивается и стоимость услуги. Это классический подход. Сейчас же есть потребность в новом подходе. Предлагается вести расчет из учета мощности двигателя в лошадиных силах, а не объема в кубических метрах. Технологии развиваются и нынешние автомобили с двигателем объемом 1 500 куб. м имеют большую мощность в лошадиных силах, чем старые автомобили с объемом 2 000-2 500 куб. м.".

Сегодня страховые тарифы для автотранспортных средств установлены следующим образом:

Вид транспортного средства

Страховые сборы (в манатах)

Для физических лиц

Для юридических лиц

1

Легковые автомобили и другие транспортные средства, изготовленные на их базе – по объему двигателя

- 50 см3 – 1500 см3

50

60

- 1501 см3 – 2000 см3

75

90

- 2001 см3 – 2500 см3

100

120

- 2501 см3 – 3000 см3

125

150

- 3001 см3 – 3500 см3

150

180

- 3501 см3 – 4000 см3

175

210

- 4001 см3 – 4500 см3

200

240

- 4501 см3 – 5000 см3

225

270

- Свыше 5000 см3

250

300

2

Автобусы, маршрутки и другие автотранспортные средства, изготовленные на их базе – по количеству пассажирских мест

9 – 16

150

180

Свыше 16

200

240

3

Грузовые автомобили и другие автотранспортные средства, изготовленные на их базе – по предельно допустимой массе

До 3500 кг

150

180

3501 кг – 7 000 кг

200

240

Свыше 7000 кг

250

300

4

Мотоциклы и мопеды

50

60

5

Прицепы и полуприцепы

25

30

6

Тракторы, автотранспортные средства, используемые в дорожно-строительных работах, в лесном и сельском хозяйстве

50

60

7

Троллейбусы и трамваи

100

120
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