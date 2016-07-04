​В Азербайджане может быть создана еще одна компания на рынке страхования жизни

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Страховая группа AXA рассматривает возможности на рынке страхования жизни и ожидает удобного момента для инвестиций в эту сферу. Об этом сказал Report председатель правления страховой компании AXA-Mbask Сельджук Адыгёзяль.

По его словам, группа AXA намерена инвестировать в рынок страхования жизни: "Однако для этого необходимо регулирование финансовых рыночных инструментов, поиски альтернативных вариантов. Мы должны предсказывать ситуацию минимум за 1-2 года. Других проблем нет. Мы готовы инвестировать в этот рынок".

Напомним, что AXA-Mbask создана в 1992 году. Уставный капитал компании равен 19,734 маната. Французская страховая группа AXA (AXA Seguros Generales, S.A.) принадлежат 100% акций компании.