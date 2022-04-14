В Азербайджане может быть расширен механизм кредитных гарантий

Подготовлен проект дополнений и изменений в порядок предоставления гарантий в рамках механизма кредитных гарантий Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ).

Подготовлен проект дополнений и изменений в порядок предоставления гарантий в рамках механизма кредитных гарантий Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ).

Как передает Report, об этом сообщил директор департамента кредитных гарантий фонда Эльшан Керимов.

Он отметил, что данный проект, согласованный с соответствующими государственными органами, представлен в Кабинет министров: "В рамках проекта мы планируем повысить верхнюю планку гарантии по кредитам на 5 процентных пунктов, с 85% до 90%. В ходе обсуждений мы выдвинули инициативу о включении, наряду с банками, небанковских кредитных организаций в число уполномоченных кредитных организаций. То есть, чтобы предприниматели, наряду с банками, могли обращаться и в НКО".