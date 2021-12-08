В Азербайджане могут создать цифровой манат

Даже если изменить инфраструктуру, человеку будет очень трудно адаптироваться к цифровой трансформации.

Даже если изменить инфраструктуру, человеку будет очень трудно адаптироваться к цифровой трансформации.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на проходящем в Баку 5-м Международном банковском форуме” Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая “.

“Последним революционным изменением касательно денег стал выпуск в обращение криптовалют на основе технологии блокчейн. Уже начата работа по созданию цифрового маната. В правительстве идут переговоры об этом", - отметил он.