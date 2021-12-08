О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане могут создать цифровой манат

В Азербайджане могут создать цифровой манат Даже если изменить инфраструктуру, человеку будет очень трудно адаптироваться к цифровой трансформации.
Финансы
8 декабря 2021 г. 12:42
В Азербайджане могут создать цифровой манат

Даже если изменить инфраструктуру, человеку будет очень трудно адаптироваться к цифровой трансформации.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на проходящем в Баку 5-м Международном банковском форуме” Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая “.

“Последним революционным изменением касательно денег стал выпуск в обращение криптовалют на основе технологии блокчейн. Уже начата работа по созданию цифрового маната. В правительстве идут переговоры об этом", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan might create digital manat  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rəqəmsal manat yaradıla bilər

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi