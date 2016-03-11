​В Азербайджане могут измениться правила проведения валютных аукционов

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане необходимо пересмотреть правила управления валютной позицией банков и проведения валютных аукционов. Как сообщает Report, с этим предложением выступил председатель правления PashaBank Талех Кязимов.

Он отметил, что могут быть наложены ограничения на учет внебалансовых инструментов и открытые длинные валютные позиции.

Т.Кязимов также предложил проведение двусторонних валютных аукционов: "Валютные продажи должен проводить не только Центробанк. Необходимо создать условия для совершения межбанковских сделок".

Председатель PashaBank добавил, что Центробанк Азербайджана (ЦБА) сейчас ведет переговоры с коммерческими банками по поводу текущего спроса на валюту: "Мы работаем с корпоративными клиентами, поэтому имеем высокий спрос на валюту. Однако я не считаю, что ЦБА не обеспечивает спрос. Возможно, какой-либо банк хочет купить 50 млн. долларов, а его реальный спрос - 10 млн. долларов. По имеющейся у меня информации, ЦБА ведет переговоры с банками о том, чтобы они подавали заявки на аукционах в соответствии со спросом".