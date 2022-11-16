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В Азербайджане могут быть увеличены инвестиционные расходы

В Азербайджане могут быть увеличены инвестиционные расходы В Азербайджане предлагается увеличение инвестиционных расходов.
Финансы
16 ноября 2022 г. 12:24
В Азербайджане могут быть увеличены инвестиционные расходы

В Азербайджане предлагается увеличение инвестиционных расходов.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Как бы ни была важна борьба с инфляцией в нынешних условиях, будет сложно снизить ее уровень до желаемого. Потому что роль импорта в структуре инфляции велика. Антиинфляционные меры в мире, которые ослабят экономический рост, в частности ужесточение фискальной и монетарной политики, обуславливают большие потери.

Поэтому считаем важным проведение гибридной экономической политики по избирательному стимулированию спроса на производство, ограничению массового потребления. Видимо, верным способом избегания экономического кризиса будет ускорение экономического роста в условиях высокой инфляции. Для этого предлагаем увеличить основные инвестиционные расходы, создающие новую стоимость, для чего считаем целесообразным больше использовать возможности частного сектора", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan may increase investment costs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda investisiya xərcləri artırıla bilər

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