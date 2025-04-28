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В Азербайджане могут быть подготовлены более комплексные отчеты о финансовом положении государства

В Азербайджане могут быть подготовлены более комплексные отчеты о финансовом положении государства В Азербайджане могут быть подготовлены более комплексные отчеты о финансовом положении государства
Финансы
28 апреля 2025 г. 18:11
В Азербайджане могут быть подготовлены более комплексные отчеты о финансовом положении государства

В Баку началась миссия технической поддержки Международного валютного фонда (МВФ) по подготовке государственных финансовых отчетов в соответствии с принципами Руководства по государственной финансовой статистике 2014 года (GFSM2014).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

До 2 мая специалисты обсудят поэтапное включение данных о финансовых операциях и балансе государственных учреждений для формирования более полно охватывающих отчетов о финансовом положении страны.

В рамках миссии планируются встречи с представителями Министерства финансов, Центрального банка Азербайджана, Фонда восстановления Карабаха, Государственного агентства жилищного строительства, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и Агентства социальных услуг.

Отмечается, что организация согласованной работы между учреждениями и повышение их потенциала имеет важное значение для подготовки отчетов в соответствии с международными стандартами.

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