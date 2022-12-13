В Азербайджане меняются правила для получателей ипотечных кредитов

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила пересчета ежемесячного дохода для получателей ипотечных кредитов (включая льготных) за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда".

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила пересчета ежемесячного дохода для получателей ипотечных кредитов (включая льготных) за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда".

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.

Согласно постановлению, доходы заемщика (заемщиков) по ипотечному кредиту подлежат учету в централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения (MEİS) и на основании других систем и подтверждающих документов. При сокращении зарплаты заемщика его среднемесячный доход будет рассчитываться в соответствии с его реальным размером после даты изменения.

Данный указ направлен на расширение доступности ипотечных кредитов для населения.