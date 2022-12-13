О нас

В Азербайджане меняются правила для получателей ипотечных кредитов

В Азербайджане меняются правила для получателей ипотечных кредитов Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила пересчета ежемесячного дохода для получателей ипотечных кредитов (включая льготных) за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда".
Финансы
13 декабря 2022 г. 12:20
В Азербайджане меняются правила для получателей ипотечных кредитов

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила пересчета ежемесячного дохода для получателей ипотечных кредитов (включая льготных) за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда".

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.

Согласно постановлению, доходы заемщика (заемщиков) по ипотечному кредиту подлежат учету в централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения (MEİS) и на основании других систем и подтверждающих документов. При сокращении зарплаты заемщика его среднемесячный доход будет рассчитываться в соответствии с его реальным размером после даты изменения.

Данный указ направлен на расширение доступности ипотечных кредитов для населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İpoteka krediti götürmək istəyənlərin gəlirinin hesablanması qaydası dəyişib

Другие новости из категории

Экономика Азербайджана выросла почти на 5%
Экономика Азербайджана выросла почти на 5%
13 декабря 2022 г. 12:20
​​​​​​​Состоится собрание акционеров AFB Bank
​​​​​​​Состоится собрание акционеров AFB Bank
13 декабря 2022 г. 12:12
Нацбанк Грузии усилил контроль за банковскими операциями с Ираном
Нацбанк Грузии усилил контроль за банковскими операциями с Ираном
13 декабря 2022 г. 10:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2022)
13 декабря 2022 г. 09:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2022)
13 декабря 2022 г. 09:15
Цена на золото стабилизировалась чуть выше 1790 доллара за тройскую унцию
Цена на золото стабилизировалась чуть выше 1790 доллара за тройскую унцию
13 декабря 2022 г. 09:09
В Азербайджане зарегистрирован новый НБКО
В Азербайджане зарегистрирован новый НБКО
12 декабря 2022 г. 17:37
Соглашения на 50 млрд долларов были подписаны на саудовско-китайском саммите
Соглашения на 50 млрд долларов были подписаны на саудовско-китайском саммите
12 декабря 2022 г. 16:27
Золото подешевело перед заседаниями центробанков
Золото подешевело перед заседаниями центробанков
12 декабря 2022 г. 16:10
В Азербайджане по итогам 11 месяцев вырос объем розничной торговли
В Азербайджане по итогам 11 месяцев вырос объем розничной торговли
12 декабря 2022 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi