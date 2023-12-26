В Азербайджане меняется порядок налогообложения процентов по вкладам

С 2024 года в Азербайджане изменится порядок налогообложения процентных доходов по банковским вкладам.

С 2024 года в Азербайджане изменится порядок налогообложения процентных доходов по банковским вкладам.

Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно информации, с 1 февраля 2016 года в течение семи лет годовые процентные доходы, выплачиваемые местным банком и филиалом иностранного банка в Азербайджане по вкладам физических лиц, освобождались от подоходного налога.

Начиная с 1 февраля 2023 года годовые процентные доходы по вкладам физических лиц, выплачиваемые местными банками и местными филиалами иностранных банков будут облагаться налогом в размере 10%.

Согласно изменениям, процентный доход по вкладам, размещенным физическими лицами сроком на 18 месяцев и более в национальной валюте в каждом банке, будет освобожден от налога. Если ежемесячный доход гражданина по вкладу, исчисляемый в национальной валюте, составляет до 200 манатов, то эти средства будут полностью освобождены от подоходного налога. Если сумма превышает 200 манатов, то часть до 200 манатов будет освобождена от подоходного налога.