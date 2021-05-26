В Азербайджане малые кредиты будут выдаваться с помощью биометрических технологий

Это решение сочетает в себе технологию распознавания лица и открытого ключа

Между Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и небанковской кредитной организацией ООО AzPul подписан договор об идентификации личности на основе биометрических технологий и выдаче решений сертификатов электронной подписи на основании запроса этого лица.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно договору, при выдаче малых кредитов НБКО ООО AzPul личность гражданина будет идентифицирована в режиме реального времени посредством биометрической идентификации и ему будет предоставлен сертификат одноразовой электронной подписи для подписания кредитного договора.

Это решение сочетает в себе технологию распознавания лица и открытого ключа. Используя эту технологию, любую транзакцию, требующую электронной подписи, можно выполнить удаленно, в онлайн-форме. Все операции, осуществляемые с помощью этого решения на основе биометрических технологий, выполняются автоматически, что обеспечивает оперативность процесса.

Безопасность, автоматизированность и оперативность решения создает большие преимущества не только для пользователей, но и учреждений, предоставляющих услуги. Так, данное решение дает партнерам следующие возможности для развития своих услуг:

– Получение сертификата электронной подписи клиентом в режиме реального времени;

– Использование услуги вне зависимости от места и времени;

– Предотвращение случаев мошенничества (невозможно провести операцию на имя лица без его ведома и участия);

– Интеграция системы в любое устройство;

– Получение данных в режиме реального времени.

Отметим, что предложенное решение может быть использовано представителями как государственного, так и частного сектора. Переход к цифровой трансформации в нашей стране делает использование этой технологии более актуальным.