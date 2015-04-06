​В Азербайджане лишены лицензии 46 страховых агентств, не предоставивших отчет

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане лишены лицензии 46 страховых агентств, не предоставивших предусмотренные законодательством отчеты. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы страхового контроля (ГССК) министерства финансов Мушфиг Исрафилов.

По словам М.Исрафилова, в 81 страховое агентство направлены письма в связи с невыполнением требований законодательства по предоставлению отчетов. В то же время, 10 страховых агентств отказались от лицензии в связи с отсутствием, по их мнению, перспективы в этой сфере. В целом, предоставили отчеты около 800, не предоставили - более 100 агентств.

Начальник отдела IT-обучения и поддержки Бюро обязательного страхования Низами Керимов сообщил, что в годовом исчислении наблюдается рост объема компенсаций. Так, если в 2013 году было выплачено всего лишь 54 тыс. манатов, то в 2014 году этот показатель составил 253 тыс. манатов.