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В Азербайджане ликвидируются четыре компании, принадлежащие одному и тому же лицу

В Азербайджане ликвидируются четыре компании, принадлежащие одному и тому же лицу ООО Zonzo, Lets Go Holidays, Lets Go Future и On Track Tourism, принадлежащие одному и тому же лицу в Азербайджане, объявили о своей ликвидации.
Финансы
16 февраля 2022 г. 15:16
В Азербайджане ликвидируются четыре компании, принадлежащие одному и тому же лицу

ООО Zonzo, Lets Go Holidays, Lets Go Future и On Track Tourism, принадлежащие одному и тому же лицу в Азербайджане, объявили о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету ”Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Как говорится в сообщении, кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Аббасгулу ага Бакиханова, 34; Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли, 2; Ясамальский район, улица Льва Толстого, 10 и город Сумгайыт, 26-й квартал.

Zonzo, Lets Go Future и On Track Tourism были зарегистрированы в 2019 году, а Lets Go Holidays - в 2018 году. Законным представителем всех этих компаний является Ахмедов Эйнур Тофик оглы.

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