В Азербайджане ликвидировано более 6 тыс. POS-терминалов

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Общее количество установленных на территории Азербайджана банкоматов в годовом сравнении сократилось на 0,9% или 23 единицы и по состоянию на 1 января составило 2 431 единиц. На долю Баку приходится 1 308 или 53,8%, регионов – 1 123 или 46,2% общего количества банкоматов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

За отчетный год количество POS-терминалов снизилось на 8,8% или 6 335 единиц и на 1 января составило 65 471 единицу. Из них на столицу пришлось 37 068 единиц или 56,6%, на регионы - 28 403 единиц или 43,4%.

Отметим, что на 1 января 2018 года на каждые 4,1 тысяча человек приходится по одному банкомату, а на каждые 150 человек населения - по одному POS-терминалу.