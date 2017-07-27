В Азербайджане кредиты инвестиционной направленности увеличились на 23%

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне этого года финансовые и кредитные учреждения инвестировали в экономику страны 7 138,6 млн манатов, из них на банковские кредиты пришлось 11,9% или 848,5 млн манатов. Годовой рост в объеме банковских кредитов составил 23%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, удельный вес банковских кредитов в общем объеме инвестиций увеличился на 2,8 п.п.

Согласно официальным статданным, в общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 5 019,3 млн манатов или 70,3%, бюджетных средств – 817,4 млн манатов или 10,3%, средств внебюджетных фондов – 90,2 млн манатов или 1,3%, личных средств населения – 328,5 млн манатов или 4,6%,